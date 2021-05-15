Стефанишина озвучила позицию Украины относительно ПДЧ на саммите НАТО

Украина настаивает на выполнении обещания, которое ей было дано в 2008 году во время Бухарестского саммита НАТО относительно членства в Альянсе, и ожидает, что саммит в июне в своем заявлении проложит путь к получению ПДЧ.

Об этом заявила вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу форума.

"Прошло уже 13 лет со времени Бухарестского саммита, на котором было решено, что Украине и Грузии в будущем будет предоставлено членство. И сейчас мы в такой ситуации настаиваем на выполнении этого обещания", - сказала она.

"Наша позиция заключается в том, что данное обещание закреплено, и на следующем саммите оно будет подтверждено, и заявление этого саммита проложит дорогу к ПДЧ", - добавила вице-премьер.

Стефанишина подчеркнула, что НАТО должен продемонстрировать, что Россия не имеет права вето в Альянсе.

"Решение о ПДЧ и членство в Альянсе очень важны для Украины. Но я думаю, что предоставление Украине ПДЧ на данном этапе является даже более важным для самого Альянса, чтобы продемонстрировать трансатлантическое единство и показать, что есть есть "план Маршалла" для демократического развития. И к тому же, чтобы на следующем этапе показать, что Россия не имеет права голоса в Альянсе", - сказала она.

Бывший заместитель генсекретаря НАТО Александр Вершбоу считает, что в НАТО не спешат предоставлять Украине членство в Альянсе, потому что боятся спровоцировать новую агрессию со стороны России.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не ожидает, что на саммите НАТО 14 июня будут принято решение о предоставлении Украине Плана действий по членству (ПДЧ), поскольку некоторые союзники не хотят провоцировать РФ.

На днях президент Владимир Зеленский подтвердил, что стратегическим курсом Украины является обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО.