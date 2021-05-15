Стефанішина озвучила позицію України щодо ПДЧ на саміті НАТО

Україна наполягає на виконанні обіцянки, яку їй було дано у 2008 році під час Бухарестського саміту НАТО щодо членства в Альянсі, і очікує, що саміт у червні у своїй заяві прокладе шлях до отримання ПДЧ.

Про це зазначила віцепрем’єр-міністр України з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час онлайн дискусії Київського безпекового форуму, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу форуму.

"Минуло вже 13 років з часу Бухарестського саміту, на якому було вирішено, що Україні і Грузії в майбутньому буде надано членство. І зараз ми в такій ситуації, що наполягаємо на виконанні цієї обіцянки", - сказала вона.

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"Наша позиція полягає в тому, що дана обіцянка закріплена, і на наступному саміті вона буде підтверджена, і заява цього саміту прокладе дорогу до ПДЧ", - додала віцепрем’єрка.

Стефанішина підкреслила, що НАТО має продемонструвати, що Росія не має права вето в Альянсі.

"Рішення про ПДЧ і членство в Альянсі є дуже важливими для України. Але я гадаю, що надання Україні ПДЧ на даному етапі є навіть важливішим для самого Альянсу, аби продемонструвати трансатлантичну єдність і показати, що є "план Маршалла" для демократичного розвитку. І до того ж, щоб на наступному етапі показати, що Росія не має права голосу в Альянсі", - сказала вона.

Колишній заступник генсекретаря НАТО Александр Вершбоу вважає, що члени НАТО не поспішають надавати Україні членство в Альянсі, бо бояться спровокувати нову агресію з боку Росії.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба не очікує, що на саміті НАТО 14 червня буде ухвалене рішення щодо надання Україні Плану дій щодо членства (ПДЧ), оскільки деякі союзники не хочуть провокувати РФ.

Днями президент Володимир Зеленський підтвердив, що стратегічним курсом України є набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та НАТО.