Австрия вскоре откажется от вакцины AstraZeneca

Австрия прекращает вакцинацию вакциной AstraZeneca, в июне запланировано лишь несколько первых прививок.

Об этом заявил министр здравоохранения Австрии Вольфганг Мюкштейн, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Причиной стали проблемы с доставкой от британско-шведской фармацевтической компании, а не сомнения в эффективности вакцины.

По словам министра здравоохранения, AstraZeneca все еще достаточно на складе для прививки второй дозой.

В дальнейшем Мюкштайн хочет использовать только вакцины от Biontech и Pfizer, а также Moderna и Johnson&Johnson.

Как сообщалось, Германия с 7 июня отменит разделение на приоритетные группы для вакцинации от коронавируса на общенациональном уровне. Кроме того, приоритезация уже не распространяется на вакцину AstraZeneca - к ней открыли доступ для всех взрослых.

Австрия ранее заявила, что не последует такому решению.