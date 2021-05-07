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Німеччина дозволила доступ до вакцини АstraZeneca для всіх дорослих

П'ятниця, 7 травня 2021, 15:34

Влада Німеччини дозволила використання вакцини проти коронавірусу Oxford/АstraZeneca для всіх осіб старше 18 років, щоб прискорити імунізацію.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Єнс Шпан, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Шпан сказав, що вакцина повинна стати доступною для всіх, незалежно від їх історії хвороби.

"Сьогодні ми домовилися повністю скасувати пріоритет щодо вакцини AstraZeneca - це означає, що, коли вакцинація проводиться в кабінетах лікарів, лікарі на свій розсуд вирішують, кого і коли вакцинувати", - сказав він, додавши, що "вакцина може бути введена тільки після того, як пацієнт був поінформований (про потенційні ризики) лікарем і було прийнято індивідуальне рішення".

Цей крок був зроблений після того, як вакцина AstraZeneca на початку цього року втратила популярність в Німеччині після повідомлень про поодинокі випадки тромбів у деяких пацієнтів і подальшої рекомендації національних органів охорони здоров'я вводити укол тільки особам старше 60 років.

Лікарі в Німеччині тепер також зможуть прийняти рішення про тривалість часу, протягом якого пацієнту слід почекати до прийому другої дози, інтервал, який рекомендують медичні експерти, може становити від 4 до 12 тижнів у випадку AstraZeneca.

Нагадаємо, німецький Бундестаг 6 травня схвалив розпорядження уряду країни про права для тих, хто отримав повне щеплення від COVID-19 або переніс це захворювання.

Планується, зокрема, скасувати для цих категорій осіб дію комендантської години та обмежень на соціальні контакти.

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Вакцини Німеччина
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