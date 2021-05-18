Австрія незабаром відмовиться від вакцини AstraZeneca

Австрія припиняє вакцинацію вакциною AstraZeneca, у червні заплановано лише кілька перших щеплень.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Австрії Вольфганг Мюкштейн, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Причиною є проблеми з доставкою від британсько-шведської фармацевтичної компанії, а не сумніви в ефективності вакцини.

За словами міністра охорони здоров'я, AstraZeneca все ще достатньо на складі для щеплення другою дозою.

Надалі Мюкштайн хоче використовувати лише вакцини від Biontech та Pfizer, а також Moderna та Johnson & Johnson.

Як повідомлялося, Німеччина з 7 червня скасує поділ на пріоритетні групи для вакцинації від коронавірусу на загальнонаціональному рівні. Крім того, пріоритизація вже не поширюється на вакцину AstraZeneca - до неї відкрили доступ для всіх дорослих.

Австрія раніше заявила, що не наслідуватиме таке рішення.