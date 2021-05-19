Перед парламентом Франции тысяча полицейских требуют лучшей защиты
Перед Национальной ассамблеей Франции проходит акция протеста сотрудников полиции с требованием большей поддержки для полицейских со стороны государства.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Monde/AFP.
Акцию заранее анонсировали 14 профсоюзов сотрудников полиции. Участие в ней принимают около тысячи полицейских.
Mobilisation importante des policiers en colère devant l’Assemblée Nationale reprenant la Marseillaise.— Remy Buisine (@RemyBuisine) May 19, 2021
Ils réclament notamment une peine plancher pour les auteurs d’agressions contre les forces de l’ordre. #ManifPolice pic.twitter.com/SFryVzMpIB
Их ключевые требования - большая политическая и финансовая поддержка правоохранителей со стороны государства, а также более жесткие наказания в отношении лиц, которые нападают на полицейских или пожарных.
Демонстрация проходит частично и как памятная акция в честь двух полицейских, недавно убитых в Авиньоне и Рамбуйе при исполнении служебных обязанностей.
"Месседж должен быть четким: любой, кто прикоснулся к полицейскому, должен понести наказание. Сейчас это не так", - сказал в комментарии один из представителей профсоюза.
На месте ожидают и министра внутренних дел Жераля Дарманена, который заявил, что хочет выразить поддержку полицейским. В оппозиции раскритиковали его намерение, заявив, что министру следует действовать, а не ходить на демонстрации.