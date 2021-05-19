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Перед парламентом Франции тысяча полицейских требуют лучшей защиты

Среда, 19 мая 2021, 16:31

Перед Национальной ассамблеей Франции проходит акция протеста сотрудников полиции с требованием большей поддержки для полицейских со стороны государства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Monde/AFP.

Акцию заранее анонсировали 14 профсоюзов сотрудников полиции. Участие в ней принимают около тысячи полицейских.

Их ключевые требования - большая политическая и финансовая поддержка правоохранителей со стороны государства, а также более жесткие наказания в отношении лиц, которые нападают на полицейских или пожарных.

Демонстрация проходит частично и как памятная акция в честь двух полицейских, недавно убитых в Авиньоне и Рамбуйе при исполнении служебных обязанностей.

"Месседж должен быть четким: любой, кто прикоснулся к полицейскому, должен понести наказание. Сейчас это не так", - сказал в комментарии один из представителей профсоюза.

На месте ожидают и министра внутренних дел Жераля Дарманена, который заявил, что хочет выразить поддержку полицейским. В оппозиции раскритиковали его намерение, заявив, что министру следует действовать, а не ходить на демонстрации.

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