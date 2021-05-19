Перед парламентом Франции тысяча полицейских требуют лучшей защиты

Перед Национальной ассамблеей Франции проходит акция протеста сотрудников полиции с требованием большей поддержки для полицейских со стороны государства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Monde/AFP.

Акцию заранее анонсировали 14 профсоюзов сотрудников полиции. Участие в ней принимают около тысячи полицейских.

Mobilisation importante des policiers en colère devant l’Assemblée Nationale reprenant la Marseillaise.



Ils réclament notamment une peine plancher pour les auteurs d’agressions contre les forces de l’ordre. #ManifPolice pic.twitter.com/SFryVzMpIB — Remy Buisine (@RemyBuisine) May 19, 2021

Их ключевые требования - большая политическая и финансовая поддержка правоохранителей со стороны государства, а также более жесткие наказания в отношении лиц, которые нападают на полицейских или пожарных.

Демонстрация проходит частично и как памятная акция в честь двух полицейских, недавно убитых в Авиньоне и Рамбуйе при исполнении служебных обязанностей.

"Месседж должен быть четким: любой, кто прикоснулся к полицейскому, должен понести наказание. Сейчас это не так", - сказал в комментарии один из представителей профсоюза.

На месте ожидают и министра внутренних дел Жераля Дарманена, который заявил, что хочет выразить поддержку полицейским. В оппозиции раскритиковали его намерение, заявив, что министру следует действовать, а не ходить на демонстрации.