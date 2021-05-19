Перед парламентом Франції тисяча поліцейських вимагають кращого захисту

Перед Національною асамблеєю Франції проходить акція протесту співробітників поліції з вимогою більшої підтримки для поліцейських з боку держави.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Monde/AFP.

Акцію заздалегідь анонсували 14 профспілок співробітників поліції. Участь у ній беруть близько тисячі поліцейських.

Mobilisation importante des policiers en colère devant l’Assemblée Nationale reprenant la Marseillaise.



Ils réclament notamment une peine plancher pour les auteurs d’agressions contre les forces de l’ordre. #ManifPolice pic.twitter.com/SFryVzMpIB — Remy Buisine (@RemyBuisine) May 19, 2021

Їхні ключові вимоги - більша політична й фінансова підтримка правоохоронців з боку держави, а також жорсткіші покарання щодо осіб, які нападають на поліцейських або пожежників.

Акція проходить частково і як захід на вшанування двох поліцейських, нещодавно вбитих в Авіньйоні та Рамбує під час виконання службових обов’язків.

"Меседж має бути чітким: будь-хто, хто доторкнувся до поліцейського, має понести покарання. Зараз це не так", - сказав у коментарі один з представників профспілки.

На місці очікують і міністра внутрішніх справ Жераля Дарманена, який заявив, що хоче висловити підтримку поліцейським. В опозиції розкритикували його намір, заявивши, що міністру варто діяти, а не ходити на демонстрації.