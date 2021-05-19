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Перед парламентом Франції тисяча поліцейських вимагають кращого захисту

Середа, 19 травня 2021, 16:31

Перед Національною асамблеєю Франції проходить акція протесту співробітників поліції з вимогою більшої підтримки для поліцейських з боку держави.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Monde/AFP.

Акцію заздалегідь анонсували 14 профспілок співробітників поліції. Участь у ній беруть близько тисячі поліцейських.

Їхні ключові вимоги - більша політична й фінансова підтримка правоохоронців з боку держави, а також жорсткіші покарання щодо осіб, які нападають на поліцейських або пожежників.

Акція проходить частково і як захід на вшанування двох поліцейських, нещодавно вбитих в Авіньйоні та Рамбує під час виконання службових обов’язків. 

"Меседж має бути чітким: будь-хто, хто доторкнувся до поліцейського, має понести покарання. Зараз це не так", - сказав у коментарі один з представників профспілки. 

На місці очікують і міністра внутрішніх справ Жераля Дарманена, який заявив, що хоче висловити підтримку поліцейським. В опозиції розкритикували його намір, заявивши, що міністру варто діяти, а не ходити на демонстрації.

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Франція
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