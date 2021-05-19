Перед парламентом Франції тисяча поліцейських вимагають кращого захисту
Перед Національною асамблеєю Франції проходить акція протесту співробітників поліції з вимогою більшої підтримки для поліцейських з боку держави.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Monde/AFP.
Акцію заздалегідь анонсували 14 профспілок співробітників поліції. Участь у ній беруть близько тисячі поліцейських.
Mobilisation importante des policiers en colère devant l’Assemblée Nationale reprenant la Marseillaise.— Remy Buisine (@RemyBuisine) May 19, 2021
Ils réclament notamment une peine plancher pour les auteurs d’agressions contre les forces de l’ordre. #ManifPolice pic.twitter.com/SFryVzMpIB
Їхні ключові вимоги - більша політична й фінансова підтримка правоохоронців з боку держави, а також жорсткіші покарання щодо осіб, які нападають на поліцейських або пожежників.
Акція проходить частково і як захід на вшанування двох поліцейських, нещодавно вбитих в Авіньйоні та Рамбує під час виконання службових обов’язків.
"Меседж має бути чітким: будь-хто, хто доторкнувся до поліцейського, має понести покарання. Зараз це не так", - сказав у коментарі один з представників профспілки.
На місці очікують і міністра внутрішніх справ Жераля Дарманена, який заявив, що хоче висловити підтримку поліцейським. В опозиції розкритикували його намір, заявивши, що міністру варто діяти, а не ходити на демонстрації.