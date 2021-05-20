"Нафтогаз" и украинские депутаты просят США сохранить санкции против "Северного потока-2"

Председатель правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко и десятки украинских парламентариев, представителей общественности обратились с открытым письмом к США и странам Европы, в котором призывают сохранить санкции против "Северного потока-2".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН.

"Северный поток-2" остается основной геостратегической угрозой для Украины и Европы. Мы призываем стороны в Вашингтоне, Берлине и Брюсселе, наделенные полномочиями и ответственностью, применить все средства, необходимые для остановки этого проекта", - говорится в письме.

В документе выражается обеспокоенность в связи с предложениями Государственного департамента США, представленным в конгресс, об отказе от санкций против Nord Stream 2 AG (Швейцария), руководства и сотрудников этой компании.

Авторы письма напоминают, что ранее президент США Джон Байден уже выразил позицию о недопустимости достройки "Северного потока-2", назвав это "плохой сделкой для Европы", реализация которой приведет к усилению энергетической зависимости от России и дестабилизации в Украине.

Европейский парламент также поддерживает немедленное прекращение реализации российского проекта.

Соответственно, украинские парламентарии и представители общественности обращаются с призывом о прекращении строительства "Северного потока-2" и в Германию. "Мы поддерживаем призывы США и Европы в Германию о помощи в остановке этого российского геополитического проекта... Обходной трубопровод несет угрозу европейскому единству, противоречит климатическим целям и подрывает общую энергетическую политику ЕС", - говорится в письме.

Авторы открытого обращения напоминают, что введение в эксплуатацию "Северного потока-2" приведет не только к экономическим последствиям, но и развяжет руки России в дальнейшей военной агрессии против Украины. "Колеблясь в вопросах применения уже принятого законодательства и введение санкций против компаний, участвующих в прокладке трубопровода, США передают России опасно сообщение, повлияет на российское поведение далеко за пределами "Северного потока-2", - отмечается в письме.

Как сообщалось, администрация президента США Джо Байдена решила отказаться от санкций против компании-оператора "Северного потока-2" - Nord Stream 2 AG и ее управляющего директора Матиаса Варнига.

В то же время Госдепартамент США предложил ввести санкции в отношении четырех российских судов, участвующих в строительстве "Северного потока-2", и четырех связанных с проектом компаний.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал отказ США от введения санкций против оператора "Северного потока-2" положительным сигналом.

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