"Нафтогаз" і українські депутати просять США зберегти санкції проти "Північного потоку-2"

Голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко і десятки українських парламентарів, представників громадськості звернулися з відкритим листом до США і країн Європи, в якому закликають зберегти санкції проти "Північного потоку-2".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на УНІАН.

"Північний потік-2" залишається основною геостратегічною загрозою для України і Європи. Ми закликаємо сторони у Вашингтоні, Берліні та Брюсселі, наділені повноваженнями і відповідальністю, застосувати всі засоби, необхідні для зупинення цього проєкту", - зазначено в листі.

У документі висловлюється стурбованість у зв'язку з пропозиціями Державного департаменту США, поданими до конгресу, щодо відмови від санкцій проти Nord Stream 2 AG (Швейцарія), керівництва і співробітників цієї компанії.

Автори листа нагадують, що раніше президент США Джон Байден уже висловив позицію про неприпустимість добудови "Північного потоку-2", назвавши це "поганою угодою для Європи", реалізація якої призведе до посилення енергетичної залежності від Росії та дестабілізації в Україні.

Європейський парламент також підтримує негайне припинення реалізації російського проєкту.

Відповідно, українські парламентарі та представники громадськості звертаються із закликом про припинення будівництва "Північного потоку-2" і до Німеччини. "Ми підтримуємо заклики США і Європи до Німеччини про допомогу в зупиненні цього російського геополітичного проєкту... Обхідний трубопровід загрожує європейській єдності, суперечить кліматичним цілям і підриває спільну енергетичну політику ЄС", - йдеться в листі.

Автори відкритого звернення нагадують, що введення в експлуатацію "Північного потоку-2" призведе не тільки до економічних наслідків, а й розв'яже руки Росії в подальшій військовій агресії проти України. "Вагаючись у питаннях застосування вже ухваленого законодавства і введення санкцій проти компаній, що беруть участь в прокладенні трубопроводу, США передають Росії небезпечне повідомлення, яке вплине на російську поведінку далеко за межами "Північного потоку-2", - наголошується в листі.

Як повідомлялося, адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відмовитися від санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" - Nord Stream 2 AG і її керуючого директора Матіаса Варніга.

Водночас Держдепартамент США запропонував ввести санкції щодо чотирьох російських суден, які беруть участь в будівництві "Північного потоку-2", і чотирьох пов'язаних з проєктом компаній.

Речник Кремля Дмітрій Пєсков назвав відмову США від введення санкцій проти оператора "Північного потоку - 2" позитивним сигналом.

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