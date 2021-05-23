Тихановская: вынужденная посадка Ryanair с оппозиционером в Минске - это операция спецслужб

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что вынужденная посадка в Минске рейса Ryanair, которым летел бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA, явно является операцией спецслужб Беларуси.

Об этом она заявила в своем Телеграмм-канале.

"Совершенно очевидно, что это операция спецслужб по захвату самолета, чтобы задержать активиста и блогера Романа Протасевича", - заявила она.

Тихановская подчеркнула, что Лукашенко поставил под угрозу безопасность пассажиров рейса для расправы над Протасевичем, который был редактором крупнейших независимых телеграмм-каналов. Она отметила, что по обвинению в терроризме в Беларуси ему грозит смертная казнь.

"Мы уже сообщили в офис Ryanair и Международную организацию гражданской авиации, потребовав начать расследование по факту произошедшего и принять меры вплоть до исключения Беларуси из ICAO.Мы уже сообщили в офис Ryanair и Международную организацию гражданской авиации, потребовав начать расследование по факту произошедшего и принять меры вплоть до исключения Беларуси из ICAO. С сегодняшнего дня ни один человек, который совершает полет над Беларусью, не может быть уверен в своей безопасности", - заявила Светлана Тихановська.

Напомним, стало известно, что в Беларуси из-за сообщения о заминировании вынужденно совершил посадку рейс из Афин в Вильнюс, среди пассажиров которого был Протасевич; его задержали.

В телеграмм-канале "Пул Первого", который контролируется Лукашенком, сообщили, что пилоты обратились за помощью в Минск, хотя самолет уже почти пересек границу с Литвой. Для его сопровождения подняли истребитель.