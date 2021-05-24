Президент Чехии запретил предоставлять информацию "недружественным СМИ"

Офис президента Чехии Милоша Земана, который сталкивается с внутренними проблемами из-за своих связей с Россией, прекратит предоставлять информацию нескольким расследовательским СМИ, включая общественного вещателя Чешское телевидение, Respekt, Seznam Zprávy и ежедневное издание Deník N.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Администрация президента объявила об этом спорном решении в официальном заявлении под названием "заявление о борьбе с дезинформацией".

В заявлении отмечается, что решение было принято "в рамках борьбы с дезинформацией, важность которой подтвердила Европейская комиссия в ходе переговоров в январе 2021 года. Борьба с дезинформацией является одной из основных тем Европейской комиссии и правительства Чехии. Следующим шагом к этому присоединяется офис президента".

По словам руководителя аппарата президента Вратислава Минаржа, эти СМИ "искажены, ложны и предвзяты".

Международный институт прессы (IPI) осудил это решение. "IPI считает, что это решение целенаправленно задерживать информацию на дискриминационной основе нарушает конституцию Чехии, которая предусматривает, что государственная власть служит всем гражданам, а также Хартию основных прав и свобод, гарантирующей право на информацию", - говорится в заявлении.

По мнению IPI, "такие барьеры в доступе к информации будут препятствовать работе средств массовой информации и серьезно подрывать свободу прессы".

Напомним, президент Чехии Милош Земан заявил, что настаивает на необходимости нескольких версий взрывов на военных складах во Врбетице.

Ранее Земан прокомментировал скандал о причастности агентов ГРУ к взрывам и заявил, что об однозначной причастности российских агентов можно будет говорить после завершения расследования.

Ряд политиков возмутились выступлением Земана. В частности, они заявили, что он раскрыл информацию, которую нельзя было сообщать, а также что его выступление поставило под сомнение данные, обнародованные правительством.

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