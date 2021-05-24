Президент Чехії заборонив надавати інформацію "недружнім ЗМІ"

Офіс президента Чехії Мілоша Земана, який стикається з внутрішніми проблемами через свої зв'язки з Росією, припинить надавати інформацію кільком розслідувальним ЗМІ, включаючи суспільний мовник Чеське телебачення, Respekt, Seznam Zprávy та щоденне видання Deník N.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Адміністрація президента оголосила про це суперечливе рішення в офіційній заяві під назвою "заява про боротьбу з дезінформацією".

У заяві зазначається, що рішення було прийнято "в рамках боротьби з дезінформацією, важливість якої підтвердила Європейська комісія під час переговорів у січні 2021 року. Боротьба з дезінформацією є однією з основних тем Європейської комісії і уряду Чехії. Таким кроком до цього долучається офіс президента".

За словами керівника апарату президента Вратіслава Мінаржа, ці ЗМІ "спотворені, неправдиві та упереджені".

Міжнародний інститут преси (IPI) засудив це рішення. "IPI вважає, що це рішення цілеспрямовано затримувати інформацію на дискримінаційній основі порушує конституцію Чеської Республіки, яка передбачає, що державна влада служить усім громадянам, а також Хартію основних прав і свобод, яка гарантує право на інформацію", - йдеться у заяві.

На думку IPI, "такі бар'єри у доступі до інформації будуть перешкоджати роботі засобів масової інформації та серйозно підривати свободу преси".

Нагадаємо, президент Чехії Мілош Земан заявив, що наполягає на необхідності кількох версій вибухів на військових складах у Врбетіце.

Раніше Земан прокоментував скандал щодо причетності агентів ГРУ до вибухів та заявив, що про однозначну причетність російських агентів можна буде говорити після завершення розслідування.

Низка політиків обурилися виступом Земана. Зокрема, вони заявили, що він розкрив інформацію, яку не можна було повідомляти, а також - що його виступ поставив під сумнів дані, оприлюднені урядом.

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