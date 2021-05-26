В Италии задержали трех человек из-за обрыва кабины подъемника, унесшего жизни 14 человек

В Италии арестовали трех человек из компании-оператора канатной дороги после аварии, в результате которой погибли 14 пассажиров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Corriere della Sera.

Напомним, авария произошла в провинции Турин около часа дня 23 мая на канатной дороге Стреза-Моттароне, которая начинается от озера Маджоре и заканчивается на высоте 1491 метр над уровнем моря.

Кабина оборвалась на самом высоком участке маршрута, за 300 метров до места прибытия, и упала в лесистой и труднодоступной местности.

Из 15 пассажиров тринадцать человек погибли на месте, включая двухлетнего ребенка. Позже в больнице в Турине умер 9-летний ребенок. Выжил единственный пассажир - 5-летний мальчик, он находится в больнице в стабильном состоянии.

Как стало известно из предварительных выводов расследования, причиной трагедии стал обрыв буксировочного троса, который тянул кабину вперед. В таком случае должна была сработать система автоматического торможения кабины. По меньшей мере один из двух элементов системы оказался заблокированным. Что стало причиной обрыва троса, пока неизвестно.

26 апреля прокуратура сообщила об аресте директора компании-оператора канатной дороги Ferrovie del Mottarone, инженера и руководителя оперативного отдела.

По словам прокурора Олимпии Босси, их подозревают в сознательной небрежности, поскольку предохранительная тормозная система кабины была отключена еще с 26 апреля - из-за того, что в активированном режиме периодически создавала проблемы с движением кабины.