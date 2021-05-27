Макрона попросил прощения у Руанды за роль Франции в геноциде 1994 года

Президент Франции Эммануэль Макрон попросил прощения у Руанды за роль Франции в геноциде 1994 года, в результате которого погибли около 800 000 этнических тутси и хуту.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Выступая у мемориала геноцида в столице Руанды Кигали, Макрон сказал, что Франция не прислушалась к предупреждениям о приближении резни и слишком долго "ценила молчание больше, чем установление истины". Но президент добавил, что Франция не была соучастницей убийства.

"Только те, кто пережил ту ночь, возможно, могут простить и тем самым даровать прощение", - сказал Макрон у мемориала, где похоронены более 250 000 жертв.

"Я смиренно и с уважением стою рядом с вами сегодня, я осознаю масштабы нашей ответственности", - добавил французский президент.

Президент Руанды Поль Кагаме отметил, что слова Макрона "были чем-то более ценным, чем извинения. Они были правдой". Он назвал заявление Макрона "подвигом огромного мужества".

В марте французская экспертная комиссия установила, что Франция при президенте Франсуа Миттеране несла "тяжелую и огромную ответственность" за геноцид, но не была соучастником.

В отчете говорилось, что Франция была "слепа" перед подготовкой геноцида.

Во время геноцида в апреле-июне 1994 года Руандой управляла элита хути, но позже ее вытеснил возглавляемый тутси Патриотический фронт Руанды под руководством Поля Кагаме.