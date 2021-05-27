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Макрон попросив вибачення в Руанди за роль Франції в геноциді 1994 року

Четвер, 27 травня 2021, 16:55

Президент Франції Еммануель Макрон попросив вибачення в Руанди за роль Франції в геноциді 1994 року, в результаті якого померли близько 800 тисяч етнічних тутсі і хуту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Виступаючи біля меморіалу геноциду в столиці Руанди Кігалі, Макрон сказав, що Франція не прислухалася до попереджень про наближення різанини, і занадто довго "цінувала мовчання перед встановленням істини". Але Макрон додав, що Франція не була співучасницею вбивств.

"Тільки ті, хто пережив ту ніч, можливо, можуть пробачити і тим самим дарувати прощення", - сказав Макрон біля меморіалу, де поховані понад 250 000 жертв.

"Я смиренно і з повагою стою поруч з вами сьогодні, я усвідомлюю масштаби нашої відповідальності", - додав французький президент.

Президент Руанди Поль Кагаме відзначив, що слова Макрона "були чимось більш цінним, ніж вибачення. Вони були правдою". Він назвав заяву Макрона "подвигом величезної мужності".

У березні французька експертна комісія встановила, що Франція за покійного президента Франсуа Міттерана несла "важку і величезну відповідальність" за геноцид, але не була співучасником.

У звіті йшлося, що Франція була "сліпою" до підготовки геноциду.

Під час геноциду в квітні-червні 1994 року Руандою управляла еліта хуті, але пізніше її витіснив очолюваний тутсі Патріотичний фронт Руанди під керівництвом Поля Кагаме.

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Макрон Франція
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