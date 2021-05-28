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Литва высылает двух белорусских дипломатов

Пятница, 28 мая 2021, 15:03

МИД Литвы принял решение объявить персонами нон грата двух сотрудников посольства Беларуси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление МИД Литвы.

28 мая в литовское внешнеполитическое ведомство вызвали представителя посольства Беларуси, где ему вручили дипломатическую ноту, в которой двух сотрудников посольства объявлены персонами нон грата, "поскольку они осуществляли деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом".

Дипломатам дали семь дней на выезд из Литвы.

"Решение является выражением солидарности с Латвией", - сказал министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

Министерство иностранных дел Литвы также выразило протест представителю Беларуси по поводу продолжающихся репрессий против гражданского общества и независимых средств массовой информации и выразило требование немедленного освобождения Романа Протасевича, его девушки Софии Сапеги, других политических заключенных и незаконно задержанных лиц.

Напомним, в понедельник Беларусь объявила о выдворении посла Латвии и персонала посольства из-за замены государственного флага Беларуси на бело-красно-белый флаг в столице Латвии Риге, где в эти дни проходит чемпионат мира по хоккею. Как известно, бело-красно-белый флаг во время массовых протестов используют противники режима Лукашенко.

Правительство Латвии ответило подобным шагом, объявив о высылке белорусских дипломатов до нормализации отношений.

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