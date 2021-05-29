В МИД ждут встречи Зеленского с Байденом еще до переговоров с Путиным

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин рассказал о переговорах с США о встрече Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Об этом говорится в его публикации в "Европейской правде".

В министерстве иностранных дел считают, что встреча президента Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным, несмотря на скептическое отношение многих наблюдателей, "может сыграть полезную роль для ослабления агрессивных намерений России против Украины".

Заместитель Кулебы объяснил свое убеждение тем, что США являются "стратегическим партнером №1" для Киева, последовательно поддерживают Украину в опоре российской агрессии и выступают локомотивом санкционного давления на Кремль. "Именно американская помощь в сфере безопасности, включая предоставление оборонного летального оружия, является крупнейшей, которую получает Украина", - добавляет дипломат.

Заместитель главы МИД также убежден, что именно команда Байдена сыграла ключевую роль в преодолении недавнего кризиса на российско-украинской границе.

"Поэтому, собственно, именно с Вашингтоном стремится говорить Путин, пытаясь отвоевать для России влиятельное место на международной арене", - пишет Енин.

Также, по словам Енина, Украина и США уже ведут дикусию об "организации встречи президента Зеленского с президентом Байденом" до 16 июня, когда запланирован американо-российский саммит в Женеве - в частности, об этом шла речь во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев. "Именно тогда мы получили четкое заверение американской стороны в том, что ни один вопрос относительно Украины не будет решаться без Украины. Поэтому украинская сторона находится в активном диалоге с американскими партнерами по согласованию времени и места встречи наших лидеров", - говорится в заметке заместителя министра.

Полный текст читайте в публикации "Почему встреча Байдена с Путиным - это возможность для Украины"