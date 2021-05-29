В МЗС чекають зустрічі Зеленського з Байденом ще до його переговорів з Путіним

Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін розповів про переговори з США щодо зустрічі Володимира Зеленського та Джо Байдена.

Про це йдеться у його публікації у "Європейській правді".

У міністерстві закордонних справ вважають, що зустріч президента Байдена з російським колегою Владіміром Путіним, попри скептичне ставлення багатьох спостерігачів, "може відіграти корисну роль для послаблення агресивних намірів Росії проти України".

Заступник Кулеби пояснює своє переконання тим, що США є "стратегічним партнером №1" для Києва, послідовно підтримують Україну в опорі російській агресії та виступають локомотивом санкційного тиску на Кремль. "Саме американська безпекова допомога, включаючи надання оборонної летальної зброї, є найбільшою, яку отримує Україна", - додає дипломат.

Заступник глави МЗС також висловив переконання, що саме команда Байдена відіграла ключову роль у подолання нещодавньої безпекової кризи на російсько-українському кордоні.

"Тому, власне, саме з Вашингтоном прагне говорити Путін, намагаючись відвоювати для Росії впливове місце на міжнародній арені", - пише Єнін.

Також, за словами Єніна, Україна та США вже ведуть дикусію про "організацію зустрічі президента Зеленського з президентом Байденом" до 16 червня, коли запланований американо-російський саміт у Женеві – зокрема, про це йшлося під час візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва. "Саме тоді ми отримали чітке запевнення американської сторони в тому, що жодне питання стосовно України не вирішуватиметься без України. Відтак українська сторона перебуває в активному діалозі з американськими партнерами щодо узгодження часу і місця зустрічі наших лідерів", - йдеться у дописі заступника міністра.

Повний текст читайте у публікації "Чому зустріч Байдена з Путіним – це можливість для України"