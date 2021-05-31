Победу на выборах на Кипре получила правящая партия, ультраправые нарастили влияние

Правая партия ELAM и центристская группа, которая откололась от нее, достигли значительных успехов на парламентских выборах на Кипре в воскресенье, несмотря на победу правящей партии DISY.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euronews.

С учетом всех подсчитанных голосов на первом месте оказалась правоцентристская DISY, которая набрала 27,77 процента голосов избирателей, а за нею - коммунистическая партия AKEL.

Но лидеры, потеряли 2,9 и 3,3 процентных пункта своей поддержки соответственно по сравнению с предыдущими выборами, тогда как ELAM набрал 6,78% голосов, почти удвоило его долю в 2016 году, а центристский DIPA набрал 6,1% .

"Результат не такой, как мы ожидали. Мы уважаем это и внимательно изучим, чтобы сделать выводы, но теперь мы можем сказать, что нам не удалось убедить избирателей", - сказал генеральный секретарь AKEL Андрос Киприану.

Избирательные участки в воскресенье открылись для 558 000 избирателей, имеющих право голоса, которые выбирали среди 21 политической партии 56-местный парламент кипрских греков.

Явка на выборах составила 65,73% и была лишь на 1 процентный пункт ниже, чем на предыдущем голосовании, несмотря на сложившуюся продолжается вокруг COVID-19.

Накануне голосования опросы общественного мнения предполагали, что две основные партии страны потеряют поддержку. ELAM с его жесткой антимиграционные платформой и жесткими националистическими политиками, похоже, привлек внимание некоторых неопределенных избирателей.

Выборы не повлияют на функционирование правительства в разделенной средиземноморской островном государстве, поскольку исполнительная власть находится в руках президента, который избирается отдельно.

Отдавая свой голос ранее в воскресенье, президент Кипра Никос Анастасиядес призвал граждан "отказаться от дивана" и проголосовать, чтобы они "не давали другим право решать за них".

Меньшие партии обращались к избирателям с призывом отвернуться от партии DISY, которая, по их мнению, отягощенная наследием коррупции.

Независимое расследование программы инвестиций для получения гражданства показало, что она незаконно предоставляла паспорта тысячам родственников богатых инвесторов.

DISY претерпела основной критики, поскольку поддерживает политику Никоса Анастасиядеса, бывшего лидера партии.

В последние дни предвыборной агитации президент DISY Авероф Неофиту обратился к традиционным сторонникам с просьбой не превращать парламент в коллекцию раздробленных меньших партий, которые мешают законодательному процессу.