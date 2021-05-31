Перемогу на виборах на Кіпрі здобула керівна партія, ультраправі наростили вплив

Ультраправа партія ELAM та центристська группа, яка відкололась від неї, досягли значних успіхів на парламентських виборах на Кіпрі в неділю, попри перемогу керівної партії DISY.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euronews.

З урахуванням усіх підрахованих голосів на першому місці опинився правоцентристська DISY, яка набрала 27,77 відсотка голосів виборців, а за нею – комуністична партія AKEL.

Але лідери, , втратили 2,9 та 3,3 процентних пункти своєї підтримки відповідно у порівнянні з попередніми виборами, тоді як ELAM набрав 6,78%голосів, що майже подвоїло його частку у 2016 році, а центристський DIPA набрав 6,1%.

"Результат не такий, як ми очікували. Ми поважаємо це і уважно вивчимо, щоб зробити висновки, але тепер ми можемо сказати, що нам не вдалося переконати виборців", - сказав генеральний секретар AKEL Андрос Кіпріану.

Виборчі дільниці в неділю відкрились для 558 000 виборців, які мали право голосу, які обирали серед 21 політичної партій 56-місний парламент кіпрських греків.

Явка на виборах становила 65,73% і була лише на 1 процентний пункт нижча, ніж на попередньому голосуванні, незважаючи на ситуацію, що триває довкола COVID-19.

Напередодні голосування опитування громадської думки припускали, що дві основні партії країни втратять підтримку. ELAM з його жорсткою антиміграційною платформою та жорсткими націоналістичними політиками, схоже, привернув увагу деяких невизначених виборців.

Вибори не вплинуть на функціонування уряду в розділеній середземноморській острівній державі, оскільки виконавча влада знаходиться в руках президента, який обирається окремо.

Віддаючи свій голос раніше в неділю, президент Кіпру Нікос Анастасіядес закликав громадян "відмовитись від дивана" і проголосувати, щоб вони "не давали іншим право вирішувати за них".

Менші партії звертались до виборців із закликом відвернутися від партії DISY, яка, на їх думку, обтяжена спадщиною корупції.

Незалежне розслідування програми інвестицій для отримання громадянства виявило, що вона незаконно надавала паспорти тисячам родичів багатих інвесторів.

DISY зазнала основної критики, оскільки підтримує політику Нікоса Анастасіядеса, колишнього лідера партії.

В останні дні передвиборної агітації президент DISY Авероф Неофіту звернувся до традиційних прихильників з проханням не перетворювати парламент на колекцію роздроблених менших партій, які заважають законодавчому процесу.