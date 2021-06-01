У Зеленского назначили отдельных "кураторов" внешней политики и евроинтеграции

В офисе президента назначили новых заместителей главы, которые отдельно будут заниматься внешней политикой и евроинтеграцией.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на сообщение ОП.

Андрей Сибига, экс-посол Украины в Турции, занял пост заместителя главы ОП и будет отвечать за внешнюю политику. При этом свой пост сохраняет и Игорь Жовква, который сейчас занимается этим направлением - он будет заниматься отдельно направлением евроинтеграции.

Как объясняют в ОП, цель этих изменений в работе подразделений - улучшить взаимодействие между офисом президента, Кабмином и Верховной радой по этим вопросам.

"На должность заместителя руководителя Офиса Главы государства назначен опытный дипломат Андрей Сибига. Он сосредоточится на широком спектре вопросов внешней политики и развития стратегического партнерства.

При этом введена должность заместителя руководителя офиса президента, который сфокусируется на направлении европейской и евроатлантической интеграции Украины. Эту новую должность будет занимать Игорь Жовква. Также создано соответствующее структурное подразделение", - сообщают в ОП.

Его первоочередной задачей будет координация взаимодействия ОП с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и Верховной радой.

Напомним, до 19 мая Андрей Сибига был послом Украины в Турции. Эту должность он занимал с августа 2016 года, а перед тем четыре года возглавлял Департамент консульской службы M3C Украины.

Его увольнение связано с плановой ротацией. Закон о дипломатической службе предусматривает, что срок командировки, как правило, составляет до четырех лет.

Подробнее об этом - в статье Почему Зеленский увольняет эффективных послов Украины?