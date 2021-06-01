У Зеленського призначили окремих "кураторів" зовнішньої політики та євроінтеграції

В Офісі президента призначили нових заступників глави, які окремо опікуватимуться зовнішньою політикою та євроінтеграцією.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на повідомлення ОП.

Андрій Сибіга, експосол України в Туреччині, обійняв посаду заступника глави ОП і буде відповідати за зовнішню політику. При цьому свою посаду зберігає і Ігор Жовква, який наразі опікується цим напрямком - він займатиметься окремо напрямом євроінтеграції.

Як пояснюють в ОП, мета цих змін у роботі підрозділів - покращити взаємодію між Офісом президента, Кабміном і Верховною радою щодо цих питань.

"На посаду заступника керівника Офісу Глави держави призначено досвідченого дипломата Андрія Сибігу. Він зосередиться на широкому спектрі питань зовнішньої політики та розвитку стратегічного партнерства.

При цьому запроваджено посаду заступника керівника Офісу президента, який сфокусується на напрямі європейської та євроатлантичної інтеграції України. Цю нову посаду обійматиме Ігор Жовква. Також створено відповідний структурний підрозділ", - повідомляють в ОП.

Його першочерговим завданням буде координація взаємодії ОП з віцепрем'єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та Верховною радою.

Нагадаємо, до 19 травня Андрій Сибіга був послом України в Туреччині. Цю посаду він обіймав з серпня 2016 року, а перед тим чотири роки очолював Департамент консульської служби M3C України.

Його звільнення пов’язане з плановою ротацією. Закон про дипломатичну службу передбачає, що термін відрядження, як правило, становить до чотирьох років.

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