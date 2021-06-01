Соглашение между Украиной и Италией о признании водительских удостоверений временно приостановлено

Соглашение между Украиной и Италией о взаимном признании и обмене водительского удостоверения с 1 июня приостановило действие.

Как сообщает "Европейская правда", сообщение об этом опубликовало посольство Украины в Италии.

"Любые сообщения об автоматическом продлении действия Соглашения не соответствуют действительности", - отмечает посольство.

"Ответственные за заключение и реализацию Соглашения Министерство внутренних дел Украины и Министерство инфраструктуры и транспорта Итальянской Республики сейчас ведут активную работу над тем, чтобы в ближайшее время подписать новое Соглашение о взаимном признании и обмене удостоверений водителя, которая после вступления в силу позволит гражданам Украины и в дальнейшем пользоваться возможностью осуществлять обмен своих украинских водительских удостоверений на итальянские документы", - добавляют в коммюнике.

О подписании и вступлении в силу нового соглашения должны сообщить дополнительно.