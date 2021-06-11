На границе с Польшей начали вакцинировать украинских трудовых мигрантов и студентов

В Польше недалеко от четырех пунктов пропуска на польско-украинской границе с 10 июня начали вакцинировать украинцев и других иностранцев из-за пределов ЕС, которые едут на работу в Польшу - но не бесплатно.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Укрінформ", об этом сообщили в медицинском центре "Медик" из Жешува, который организует акцию добровольной вакцинации украинцев после пересечения границы.

Пункты развернули сразу в местах пересечения границы возле пунктов пропуска "Медика-Шегини", "Гребенне - Рава-Русска" и "Дорогуск-Ягодин". В пункте пропуска "Корчева-Краковец" вакцинироваться можно будет в мобильном пункте прививок, развернутом в пункте обслуживании пассажиров "Замехув" (MOP Zamiechow) в 30 км от границы.

Фото: Укринформ

Пункты тестирования на коронавирус и вакцинации работают круглосуточно.

С датой начала работы в еще двух пунктах, "Долгобичув-Угринов" и "Будомеж-Грушев", пока не определились.

По словам польских медиков, при отсутствии очередей процесс обслуживания одного человека в таком пункте занимает 30-40 минут: около 15 минут на тест и еще 15 - на заполнение анкеты, получение электронного направления и вакцинации.

Фото: Укринформ

Кроме украинцев, которые едут на работу в Польшу и имеют подтверждающие документы (разрешение на работу, заявление работодателя о намерении трудоустроить иностранца), в таких пунктах будут вакцинировать также студентов, обучающихся в Польше.

В центре "Медик" сообщили, что в пунктах предлагают все вакцины, зарегистрированные в ЕС - Pfizer, AstraZeneca, Moderna и Janssen (Johnson & Johnson).

В то же время, как сообщили агентству лица, в четверг вакцинировались в одном из этих временных пунктов, им предложили выбор между Pfizer и AstraZeneca. Вторую дозу впоследствии можно получить вторую дозу вакцины в любом месте, не привязываясь к месту первой вакцинации.

Общая процедура тестирования и дальнейшей вакцинации в таком пункте стоит иностранцу 130 злотых (около 1000 гривен), но сама вакцина предоставляется безоплатно.