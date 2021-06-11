На кордоні з Польщею почали вакцинувати українських трудових мігрантів і студентів 

У Польщі неподалік чотирьох пунктів пропуску на польсько-українському кордоні з 10 червня почали вакцинувати українців та інших іноземців з-за меж ЄС, які їдуть на роботу до Польщі - але не безкоштовно.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ", про це повідомили у медичному центрі "Медик" із Жешува, який організовує акцію добровільного щеплення українців після перетину кордону.

Пункти щеплення розгорнули одразу у місцях перетину кордону біля пунктів пропуску "Медика-Шегині", "Гребенне-Рава-Руська" та "Дорогуськ-Ягодин". У пункті пропуску "Корчова-Краківець" вакцинуватися можна буде у мобільному пункті щеплень, розгорнутому в пункті обслуговуванні пасажирів "Замєхув" (MOP Zamiechow) за 30 км від кордону.

Фото: Укрінформ

Пункти тестування на коронавірус та вакцинації працюють цілодобово.

З датою початку роботи у ще двох пунктах, "Долгобичув-Угринів" та "Будомєж-Грушів", поки не визначилися.

За словами польських медиків, за відсутності черг процес обслуговування однієї людини у такому пункті займає 30-40 хвилин: близько 15 хвилин на тест і ще 15 - на заповнення анкети, отримання електронного направлення і вакцинації.

Фото: Укрінформ

Окрім українців, які їдуть на роботу у Польщу і мають підтверджувальні документи (дозвіл на працю, заява працедавця про намір працевлаштувати іноземця), у таких пунктах вакцинуватимуть також студентів, які навчаються в Польщі.

У центрі "Медик" повідомили, що в пунктах пропонують усі вакцини, зареєстровані у ЄС - Pfizer, AstraZeneca, Moderna і Janssen (Johnson & Johnson).

Водночас, як повідомили агентству особи, які у четвер вакцинувалися в одному з цих тимчасових пунктів, їм запропонували вибір між Pfizer та AstraZeneca. Другу дозу згодом можна отримати другу дозу вакцини у будь-якому місці, не прив’язуючись до місця першої вакцинації.

Загальна процедура тестування та подальшого щеплення у такому пункті коштує іноземцю 130 злотих (близько 1 тисячі гривень), але сама вакцина є безкоштовною.