Украина и США в июле могут подписать вопросы безопасности договоренности

Во время запланированного визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон в июле Украина и США могут подписать ряд документов в сфере безопасности.

Об этом в интервью "Европейской правде" рассказал заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига, который занимается вопросами внешней политики.

"Сегодня (в четверг. - ЕП) состоялось учредительное заседание рабочей группы для надлежащей подготовки визита президента Украины в США. Мы обсудили ряд соглашений, в повестке дня и должны быть подписаны во время этого визита. И часть этих соглашений касается безопасности", - сказал он.

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Он отказался уточнять ожидаемое содержание соглашений, объяснив, что переговоры продолжаются.

"Документы в блоке безопасности и в военно-техническом сотрудничестве - на повестке дня. Но давайте мы это оставим для двусторонних переговоров и финализации соответствующих договоренностей", - отметил заместитель главы ОП.

По его словам, визит Зеленского в Белый дом имеет четкое направление результативности - "от политики и безопасности до экономики, к сотрудничеству в сфере экологии и по всем другим вопросам нашего двусторонней повестки дня".

"Мы ставим амбициозные цели. Мы очень надеемся, что, несмотря на сжатые сроки подготовки визита - а это конец июля - все необходимые подготовительные мероприятия будут осуществлены на должном уровне", - добавил Сибига.

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