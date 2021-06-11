Україна та США у липні можуть підписати безпекові домовленості

Під час запланованого візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтона у липні Україна і США можуть підписати низку безпекових документів.

Про це у інтерв’ю "Європейській правді" розповів заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга, який опікується питаннями зовнішньої політики.

"Сьогодні (у четвер. – ЄП) відбулося установче засідання робочої групи для належної підготовки візиту президента України до США. Ми обговорили низку угод, які є на порядку денному та мають бути підписані під час цього візиту. І частина цих угод стосується політико-безпекового блоку", - сказав він.

Він відмовився уточнювати очікуваний зміст угод, пояснивши, що переговори тривають.

"Документи в політико-безпековому блоці і у військово-технічному співробітництві є на порядку денному. Але давайте ми це залишимо для двосторонніх переговорів та фіналізації відповідних домовленостей", - зазначив заступник глави ОП.

За його словами, візит Зеленського до Білого дому має чітке спрямування результативності – "від політико-безпекового до економіки, до співробітництва у сфері екології і щодо всіх інших питань нашого двостороннього порядку денного".

"Ми ставимо амбітні цілі. Ми дуже сподіваємося, що попри стислі терміни підготовки візиту – а це кінець липня – всі необхідні підготовчі заходи будуть здійснені на належному рівні", - додав Сибіга.

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