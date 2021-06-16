Отказ от санкций против "Северного потока-2" вызвал разногласия в администрации США - СМИ

Решение не вводить санкции против компании-оператора трубопровода "Северный поток-2" и ее исполнительного директора Матиаса Варнига вызвало разногласия в администрации США.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, Государственный департамент во главе с госсекретарем Энтони Блинкеном, его первым заместителем Венди Шерман и заместителем по политическим делам Викторией Нуланд, рекомендовал ряд санкций США, направленных на блокирование трубопровода, без исключений для компании-оператора или исполнительного директора.

Байден, поддерживаемый высокопоставленными помощниками в Совете национальной безопасности, не согласился с этой рекомендацией, утверждая, что этот шаг приведет к ухудшению отношений с Германией.

Поскольку строительство трубопровода завершено более чем на 90%, официальные лица Белого дома рассматривали проект как свершившийся факт, из-за которого не стоит ставить под угрозу отношения с ключевым союзником.

Высокопоставленный представитель Госдепа заявил, что Блинкен и другие чиновники разделяют убеждение Байдена, что России нельзя позволять использовать источники энергии как принудительный инструмент против Украины или любой другой страны.

"Однако санкции - это лишь один из инструментов, и мы используем пространство, предоставленное ограниченными санкциями, чтобы вести дипломатические переговоры с Германией, чтобы уменьшить риски, которые трубопровод представляет для европейской энергетической безопасности", - сказал он.

Как известно, администрация президента США Джо Байдена решила отказаться от санкций против компании-оператора "Северного потока-2" - Nord Stream 2 AG и ее управляющего директора Матиаса Варнига.

Президент США объяснил свое решение не применять санкции тем, что проект уже фактически достроен, а также нежеланием навредить отношениям с Европой.

Украина выступает против "Северного потока-2" и считает, что условием его запуска должна быть деоккупация украинских территорий и энергобезопасность Украины.

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