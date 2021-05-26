Байден впервые объяснил, почему он не будет блокировать "Северный поток-2"

Президент США объяснил свое решение не применять санкции к ключевой немецкой компании-участнику строительства российского газопровода "Северный поток-2" тем, что проект уже фактически достроен, а также - нежеланием навредить отношениям США с Европой.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Байден отметил, что выступал против строительства "Северного потока-2" еще на этапе запуска проекта, но воздержался от санкций, так как на время его вступления в должность в январе 2021 года газопровод был фактически достроен.

"Проект был почти полностью завершен к времени, когда я пришел на должность. И вопрос не стоит так, что я могу позволить или не позволить Германии делать что-то ... Применить санкции сейчас, по моему мнению, будет контрпродуктивно для наших европейских отношений", - сказал Джо Байден.

На прошлой неделе в Госдепе заявили, что не будут применять санкции против немецкой Nord Stream 2 AG и ее гендиректора "по соображениям национальной безопасности".

Байден отметил, что в Германии знают о его позиции.

"Они осведомлены о том, что я думаю по этому поводу, и, надеюсь, мы сможем выработать варианты, как они будут действовать с этим проектом дальше", - сказал президент.

Канцлер Германии Ангела Меркель во вторник заявила, что ожидает новых дискуссий с США по "Северному потоку-2" после того, как санкции не были наложены.

Как сообщалось, администрация президента США Джо Байдена решила отказаться от санкций против компании-оператора "Северного потока-2" - Nord Stream 2 AG и ее управляющего директора Матиаса Варнига.

Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал решение положительным сигналом.

В компании Nord Stream 2 AG, которая занимается строительством российского газопровода "Северный поток-2", заявили о возобновлении работ по прокладке труб в немецких водах.

Газопровод завершен уже на 95% и "Газпром" с партнерами спешат завершить его. "Северный поток-2" проходит в обход Украины и его запуск лишит страну дохода от транзита газа и создаст новые риски в контексте российской агрессии.

Читайте также - Глазами Байдена и Меркель: что происходит с санкциями по "Северному потоку-2".