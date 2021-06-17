Прокуроры требуют 6 месяцев реального срока для экс-президента Франции Саркози

Прокуроры требуют шесть месяцев реального срока лишения свободы и штраф для экс-президента Франции Николя Саркози, которого судят по делу о финансировании избирательной кампании (так называемому "делу Бигмалион").

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Дело касается финансирования неудачной предвыборной кампании Саркози 2012 года - реальные затраты на нее могли были вдвое выше разрешенные объемы.

Прокуратура утверждает, что консервативная партия Саркози потратила почти вдвое больше 22,5 млн евро, разрешенных законом о выборах, на щедрые предвыборные митинги, а потом наняла дружеское агентство по связям с общественностью, чтобы скрыть эти расходы.

Экс-президент настаивает, что не сделал никаких противоправных действий.

Прокуроры просят для экс-президента год лишения свободы, из которых полгода условно, и 3750 евро штрафа.

Суд по делу продолжается с 20 мая - после перерыва в связи с заболеванием коронавирус адвоката Саркози. Кроме Саркози, на скамье подсудимых находятся еще 13 обвиняемых. Им грозит более суровое наказание - от 2 до 4 лет лишения свободы и десятки тысяч евро штрафа.

Ранее в этом году Саркози был приговорен к одному году заключения и двухлетнего условного наказания за коррупцию. Он обжаловал этот приговор.

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