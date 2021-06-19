У Байдена опровергают информацию о заморозке военной помощи Украине

Белый дом называет нонсенсом информацию издания Politico о подготовке, а затем заморозке нового пакета помощи США в сфере безопасности для Украины

Об этом говорится в заявлении Джен Псаки, спикера президента Байдена, текст которого есть в распоряжении "Европейской правды".

Она, в частности, апеллирует к тому, что предыдущие пакеты помощи успешно выделены.

"Идея о том, что мы придержали оборонную помощь Украине - это нонсенс. Только на прошлой неделе, как раз во время подготовки к саммиту США-Россия, мы предоставили Украине 150-миллионный пакет помощи, включавший поддержку в сфере безопасности, в том числе летальное вооружение", - заявила она.

Псаки отметила, что правительство США дало "зеленый свет" предоставлению всего объема военной помощи, выделение которой Украине авторизовал конгресс. Пресс-секретарь Байдена отдельно подчеркнула, что поддержка способности Украины к сопротивлению РФ остается приоритетом.

Впрочем, ее комментарий косвенно подтверждает информацию о том, что в Белом доме действительно велась подготовка нового пакета, как и сообщалось Politico со ссылкой на 4 своих источники - однако Псаки настаивает, что эта работа связана не с результатами встречи Байдена с Путиным, а с уровнем опасности широкого вторжения РФ в Украину.

"За два дня до саммита с Россией президент Байден стоял на сцене НАТО перед всем миром и сказал, что он будет и в дальнейшем поддерживать Украину в способности продолжать сопротивляться физической агрессии России. Мы также приготовили резервные фонды на случай дальнейшего российского вторжения в Украину. Как и говорил Байден лично Путину, США будут сохранять непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины", - заявила она

Ранее издание Politico сообщило со ссылкой на свои источники, что Белый дом готовил, но заморозил предоставление Украине нового пакета вооружения.

Сообщалось, что этот пакет остается готов к утверждению. По словам двух источников, у него могут быть включены системы противовоздушной обороны малой дальности, стрелковое оружие и противотанковое вооружение.

Подробнее о саммите США-РФ читайте в статье - Не только Украина: о чем договорятся в Женеве Байден и Путин,

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