У Байдена спростовують інформацію про заморозку військової допомоги Україні

Білий дім називає нонсенсом інформацію видання Politico про підготовку, а потім заморозку нового пакету безпекової допомоги США для України

Про це йдеться у заяві Джен Псакі, речниці президента Байдена, текст якої є в розпорядженні "Європейської правди".

Вона, зокрема, апелює до того, що наявні пакети допомоги успішно виділялися.

"Ідея про те, що ми притримали безпекову допомогу Україні – це нонсенс. Лише минулого тижня, як раз під час підготовки до саміту США-Росія, ми надали Україні 150-мілйонний пакет допомоги, що включав безпекову підтримку, у тому числі летальне озброєння", - заявила вона.

Псакі наголосила, що уряд США наразі дав "зелене світло" наданню всього обсягу військової допомоги, виділення якої Україні авторизував конгрес. Речниця Байдена окремо наголосила що підтримка здатності України до опору РФ лишається пріоритетом.

Втім її коментар побічно підтверджує інформацію про те, що у Білому домі справді велася підготовка нового пакету, як і повідомляло Politico з посиланням на 4 своїх джерела – однак наполягає, що ця робота пов'язана не з результатами зустрічі Байдена з Путіним, а з рівнем небезпеки ширшого вторгнення РФ до України.

"За два дні до саміту з Росією президент Байден стояв на сцені НАТО перед всім світом і сказав, що він буде і надалі підтримувати Україну у здатності продовжувати опиратися фізичній агресії Росії. Ми також приготували резервні фонди на випадок подальшого російського вторгнення в Україну. Як і казав Байден особисто Путіну, США будуть зберігати непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України", - заявила вона

Раніше видання Politico повідомило з посиланням на свої джерела, що Білий дім готував, але заморозив надання Україні нового пакету озброєння.

Повідомлялося, що цей пакет готовий до затвердження, За словами двох джерел, у нього можуть бути включені системи протиповітряної оборони малої дальності, стрілецька зброя та протитанкове озброєння.

Детальніше про саміт США-РФ читайте у статті - Не лише Україна: про що домовляться у Женеві Байден та Путін,

а також Пастка для Путіна: які наслідки матиме зустріч президентів США та РФ.