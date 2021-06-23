Военные РФ открыли предупредительный огонь по британскому эсминцу возле Севастополя

Российские военные открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца HMS Defender в районе мыса Фиолент в Черном море.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны России, передает "Европейская правда"

"Эсминец был предупрежден о применении оружия в случае нарушения государственной границы Российской Федерации. На предупреждение не отреагировал", - заявили в ведомстве.

В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. В 12:19 самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание (4 осколочно-фугасных авиационных бомбы ОФАБ-250) по курсу движения эсминца с управляемым ракетным оружием (УРО) "Дефендер", заявили военные.

В 12:23 эсминец HMS Defender покинул воды, которые Россия присвоила как свои территориальные.

Как сообщалось, два корабля НАТО 18 июня вошли в одесский порт.

Первым в акваторию порта вошел британский эсминец HMS Defender, около полудня к нему присоединился фрегат ВМС Нидерландов HNMLS Eversten F805.

На борту эсминца HMS Defender в Одессе министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Квин и заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк подписали меморандум о проектов морского партнерства между консорциумом промышленности Соединенного Королевства и ВМС Украины. Меморандум предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей в Украине и Великобритании, строительство двух баз ВМС Украины.