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Кулеба о возможном приглашении Путина на саммит ЕС: опасное отклонение от санкций

Четверг, 24 июня 2021, 10:49

Украина считает инициативы по восстановлению проведения саммитов между Евросоюзом и Россией опасным отклонением от санкционной политики.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"По нашему мнению, приостановление диалога высокого уровня между ЕС и Россией - часть европейской санкционной политики. Инициатива восстановить саммиты с Россией без какого-либо прогресса с российской стороны будет опасным отклонением от санкционной политики ЕС", - сказал Кулеба.

Он заявил, что такой шаг может только нарушить европейскую политику непризнания и подорвать эффективность санкций.

"И что более опасно - отвадит Россию от выполнения Минских соглашений. Решение заморозить саммиты ЕС-Россия было принято в 2014 году на фоне агрессии РФ против Украины. К сожалению, Россия не демонстрировала намерений изменить свою политики ни в отношении Украины, ни по ЕС. И мы считаем, что для восстановления саммитов нет оснований", - подчеркнул министр.

Кулеба вместе с коллегами из Грузии и Молдовы впервые посещают институты ЕС в Брюсселе с общим визитом в формате Ассоциированного трио.

Напомним, издание Financial Times сообщило, что канцлер Германии Ангела Меркель хочет, чтобы ЕС рассмотрел возможность приглашения российского президента Владимира Путина на саммит с лидерами ЕС, эту инициативу поддерживает и президент Франции Эммануэль Макрон.

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Кулеба Путин санкции
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