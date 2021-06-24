Кулеба про можливе запрошення Путіна на саміт ЄС: небезпечне відхилення від санкцій
Україна вважає ініціативи щодо відновлення проведення самітів між Євросоюзом та Росією небезпечним відхиленням від санкційної політики.
Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба на брифінгу у Брюсселі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".
"На нашу думку, призупинення діалогу високого рівня між ЄС і Росією – частина європейської санкційної політики. Ініціативи відновити саміти з Росією без будь-якого прогресу з російського боку, буде небезпечним відхиленням від санкційної політики ЄС", - сказав Кулеба.
Він заявив, що такий крок може тільки порушити європейську політику невизнання і підірвати ефективність санкцій.
"І що більш небезпечно – знеохотить Росію від виконання Мінських угод. Рішення заморозити саміти ЄС-Росія було прийнято у 2014 році на тлі агресії РФ проти України. На жаль, Росія не демонструвала намірів змінити свою політики ні щодо України, ні щодо ЄС. І ми вважаємо, що відновлення самітів не має підстав", - підкреслив міністр.
Кулеба разом з колегами з Грузії та Молдови вперше відвідують інституції ЄС в Брюсселі зі спільним візитом у форматі Асоційованого тріо.
Нагадаємо, видання Financial Times повідомило, що канцлерка Німеччини Ангела Меркель хоче, щоб ЄС розглянув можливість запрошення російського президента Владіміра Путіна на саміт з лідерами ЄС, цю ініціативу підтримує і президент Франції Еммануель Макрон.