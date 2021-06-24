Премьер Нидерландов не будет участвовать в саммите с Путиным, если такой состоится

Премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что не против идеи саммита с президентом РФ Владимиром Путиным, но сам он в таком саммите участвовать не будет.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.

"Я не имею ничего против встречи двух президентов (Европейского совета и Еврокомиссии. - Ред.) с Владимиром Путиным", - сказал Рютте.

"Я не буду участвовать во встрече с Владимиром Путиным как член Европейского совета", - добавил он.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель призвала ЕС наладить переговоры на высоком уровне с президентом РФ Владимиром Путиным, пытаясь поддержать франко-германское предложение по саммиту с российским лидером

Франция и Германия в среду представили партнерам по ЕС предложение, предусматривающее как одобрение вероятности новых экономических санкций против Москвы, так и сигнал об открытости к саммиту с Путиным.

Предложение немедленно встретило сопротивление некоторых стран ЕС, особенно трех государств Балтии и Польши. Инициативу будут обсуждать в четверг на саммите Евросоюза.