Прем’єр Нідерландів не братиме участі у саміті з Путіним, якщо такий буде

Прем’єр Нідерландів Марк Рютте заявив, що не проти ідеї саміту з президентом РФ Владіміром Путіним, але сам він у такому саміті участі брати не буде.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив по прибутті на саміт ЄС у Брюсселі.

"Я не маю нічого проти зустрічі двох президентів (Європейської ради і Єврокомісії – ред.) з Владіміром Путіним" - сказав Рютте.

"Я не буду брати участь у зустрічі з Владіміром Путіним як член Європейської ради" - додав він.

Нагадаємо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель закликала ЄС налагодити переговори на високому рівні з президентом РФ Владіміром Путіним, намагаючись підтримати франко-німецьку пропозицію щодо саміту з російським лідером

Франція та Німеччина у середу представили ​​партнерам з ЄС пропозицію, що передбачає як схвалення ймовірності нових економічних санкцій проти Москви, так і сигнал про відкритість до саміту з Путіним.

Пропозиція негайно зустріла спротив деяких країн ЄС, особливо трьох країн Балтії та Польщі. Ініціативу обговорюватимуть у четвер на саміті ЄС.