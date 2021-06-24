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Прем’єр Нідерландів не братиме участі у саміті з Путіним, якщо такий буде

Четвер, 24 червня 2021, 14:18

Прем’єр Нідерландів Марк Рютте заявив, що не проти ідеї саміту з президентом РФ Владіміром Путіним, але сам він у такому саміті участі брати не буде.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив по прибутті на саміт ЄС у Брюсселі.

"Я не маю нічого проти зустрічі двох президентів (Європейської ради і Єврокомісії – ред.) з Владіміром Путіним" - сказав Рютте.

"Я не буду брати участь у зустрічі з Владіміром Путіним як член Європейської ради" - додав він.

Нагадаємо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель закликала ЄС налагодити переговори на високому рівні з президентом РФ Владіміром Путіним, намагаючись підтримати франко-німецьку пропозицію щодо саміту з російським лідером

Франція та Німеччина у середу представили ​​партнерам з ЄС пропозицію, що передбачає як схвалення ймовірності нових економічних санкцій проти Москви, так і сигнал про відкритість до саміту з Путіним.

Пропозиція негайно зустріла спротив деяких країн ЄС, особливо трьох країн Балтії та Польщі. Ініціативу обговорюватимуть у четвер на саміті ЄС.

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Нідерланди Путін
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