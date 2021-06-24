Группа болельщиков из Франции пропустила матч, перепутав Бухарест с Будапештом

Шесть болельщиков из Франции ошибочно прилетели в Бухарест вместо Будапешта и пропустили матч французской сборной.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на румынское издание Jurnalul National.

Французская сборная играла в столице Венгрии Будапеште в минувшую субботу днем, но, по данным издания, шесть коллег по работе сели на рейс в то утро, который приземлился на расстоянии 800 километров от места проведения матча, в столице Румынии Бухаресте.

Болельщики поняли свою ошибку только после того, как прибыли в Бухарест за несколько часов до начала матча. Они приехали в Бухарест с украинскими болельщиками, которых встретили в аэропорту. При этом ни румынские флаги, ни язык, на котором говорили работники аэропорта, не заставили их задуматься, в тот ли город они приехали.

"Мы думали, что это венгерские болельщики, которые едут на игру, и мы следовали за ними, думая, что они точно знают дорогу к стадиону", - сказал один из болельщиков Франции журналисту Jurnalul National.

Украинцы были в Бухаресте вполне правильно, накануне финальной игры группы С против Австрии на "Национальной Арене", которая должна была состояться вечером в понедельник.

В результате французские болельщики были вынуждены смотреть матч по телевизору. При этом они решили и дальше остаться в Румынии к следующему матчу сборной в среду.

"Нам следует больше знать о Европе", - признал один из болельщиков, который признался, что до этого случая действительно не знал разницы между Бухарестом и Будапештом.