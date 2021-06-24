Комитет Сената США одобрил законопроект о новых санкциях за коррупцию по "Северному потоку-2"

Комитет по международным отношениям Сената США во вторник единогласно поддержал законопроект, предусматривающий наложение санкций на физических и юридических лиц, совершивших коррупционные правонарушения в процессе планирования, строительства или эксплуатации газопровода "Северный поток-2".

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил председатель правления компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, его заявление опубликовано на официальной Facebook-странице "Нафтогаза".

По словам Витренко, законопроект предусматривает наложение санкций в соответствии с Актом Магнитского по соблюдению прав человека.

"Санкции будут охватывать физических и юридических лиц, в том числе компании, совершивших значительные коррупционные правонарушения в процессе планирования, строительства или эксплуатации газопровода "Северный поток-2".

В результате этого законодательства госсекретарь по согласованию с министром финансов на постоянной основе будет осуществлять оценку и отчитываться о наличии коррупционных схем, а также об иностранных лицах, вовлеченных в коррупционные действия, с целью потенциального введения санкций", - рассказал Витренко.

По его словам, поправку против "Северного потока-2" продвигали сенаторы и из демократического, и из республиканского лагеря.

Ожидается, что Сенат и Палата представителей США проголосуют за этот законопроект в ближайшее время, добавил Витренко.

"Новое санкционные положения по отслеживанию грязных денег в "Северном потоке-2" в рамках Акта Магнитского может стать дополнительным эффективным инструментом борьбы с российской газовой трубой", - отметил Витренко.

Как известно, администрация президента США Джо Байдена решила отказаться от санкций против компании-оператора "Северного потока-2" - Nord Stream 2 AG и ее управляющего директора Матиаса Варнига.

Президент США объяснил свое решение не применять санкции тем, что проект уже фактически достроен, а также нежеланием навредить отношениям с Германией.

Украина выступает против "Северного потока-2" и считает, что условием его запуска должно быть деоккупация украинских территорий и энергобезопасность Украины.