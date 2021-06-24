Комітет Сенату США схвалив законопроєкт про нові санкції за корупцію у "Північному потоку-2"

Комітет з питань міжнародних відносин Сенату США у вівторок одноголосно підтримав законопроєкт, що передбачає накладення санкцій проти фізичних та юридичних осіб, які вчинили корупційні правопорушення у процесі планування, будівництва або експлуатації газопроводу "Північний потік-2".

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив голова правління компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, його заява опублікована на офіційній Facebook-сторінці "Нафтогазу"

За словами Вітренка, законопроєкт передбачає накладення санкцій відповідно до Акту Магнітського щодо дотримання прав людини.

"Санкції охоплюватимуть фізичних та юридичних осіб, зокрема компанії, які вчинили значні корупційні правопорушення у процесі планування, будівництва або експлуатації газопроводу "Північний потік-2".

В результаті цього законодавства, державний секретар, за погодженням з міністром фінансів, на постійній основі здійснюватиме оцінку та звітуватиме про наявність корупційних схем, а також про іноземних осіб, залучених у корупційні дії, з метою потенційного накладення санкцій", - розповів Вітренко.

За його словами, поправку проти "Північного потоку-2" просували сенатори і з демократичного, і з республіканського табору.

Очікується, що Сенат та Палата представників США проголосують за цей законопроєкт найближчим часом, додав Вітренко.

"Нове санкційне положення з відстеження брудних грошей в "Північному потоці-2" в рамках Акту Магнітського може стати додатковим ефективним інструментом боротьби з російської газовою трубою", - зазначив Вітренко.

Як відомо, адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відмовитися від санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" - Nord Stream 2 AG і її керуючого директора Матіаса Варніга.

Президент США пояснив своє рішення не застосовувати санкції тим, що проєкт вже фактично добудований, а також небажанням зашкодити відносинам з Німеччиною.

Україна виступає проти "Північного потоку-2" і вважає, що умовою його запуску має бути деокупація українських територій і енергобезпека України.