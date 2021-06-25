Премьер Польши: саммит с Путиным стал бы наградой за агрессию РФ

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что слишком рано проводить саммиты с РФ, и подобная встреча, которую предлагали Франция и Германия, была бы наградой президенту Владимиру Путину.

Об этом он сказал перед началом второго дня саммита ЕС, сообщает "Европейская правда".

"Я и многие другие лидеры, в частности, стран Балтии, считаем, что это преждевременно. Сегодня это была бы своеобразная награда для президента России за его последовательную политику агрессии, провокации соседей", - сказал Моравецкий.

Также он призвал не забывать о войне на востоке Украины и оккупацию Крыма.

По словам премьера, дискуссии на саммите разделились и в результате было принято выводы, которые не содержат упоминания о возможном саммите.

"Сотрудничество возможно, но только в тех сферах, которые требуют очень тесной координации и не несут рисков, связанных с внешней политикой, например в сфере общественного здоровья или климата, или в вопросах Ближнего Востока", - отметил Моравецкий.

Напомним, лидеры Евросоюза не смогли договориться о предложении Франции и Германии провести вскоре саммит с президентом России Владимиром Путиным после того, как Польша и страны Балтии заявили, что это станет неправильным сигналом.

Лидеры Евросоюза на саммите выступили за выборочное взаимодействие с РФ, однако предложили высокому представителю ЕС подготовить варианты ограничительных мер, включая экономические санкции.