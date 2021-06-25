Лидеры ЕС отвергли предложение Франции и Германии по саммиту с Путиным

Лидеры Европейского союза не смогли договориться о предложении Франции и Германии провести вскоре саммит с президентом России Владимиром Путиным после того, как Польша и страны Балтии заявили, что это станет неправильным сигналом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

После встречи президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным в Женеве 16 июня, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что первый с января 2014 года саммит ЕС с Путиным будет "диалогом для защиты наших интересов".

Но после переговоров поздно вечером на своей встрече в Брюсселе 27 лидеров ЕС не смогли договориться по такому саммиту, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в первые часы пятницы.

"Это было очень всестороннее обсуждение, и оно было нелегкое. Сегодня не была достигнута договоренность о немедленной встрече лидеров", - сказала она журналистам.

Саммиты ЕС с Россией прекратились после того, как Москва в марте 2014 года аннексировала украинский полуостров Крым и Запад ввел санкции.

Хотя канцлер Австрии Курц заявил, что поддерживает франко-германское предложение, многие другие лидеры выступили против.

"Это была общая позиция многих лидеров" не менять позицию в отношении России, заявил президент Литвы Гитанас Науседа после встречи. Ранее он сказал, что идея саммита похожа на "попытки привлечь медведя к охране горшка с медом".

Но лидеры ЕС вернулись к привычной позиции, предупреждая об усилении санкций против Москвы, если она продолжит то, что, по словам ЕС, является российской политикой дезинформации, кибератак и других нападений.

Франция и Германия в среду представили партнерам по ЕС предложение, предусматривающее как одобрение вероятности новых экономических санкций против Москвы, так и сигнал об открытости к саммиту с Путиным.

Предложение немедленно встретила сопротивление некоторых стран ЕС, особенно трех стран Балтии и Польши.