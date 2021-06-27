Партию Пашиняна объявили победителем выборов в Армении, у нее 71 мандат

По результатам внеочередных парламентских выборов 20 июня во Армении победила возглавляемая Николом Пашиняном партия "Гражданский договор", которая набрала 53,91% голосов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Радио Азатутюн.

На втором месте, согласно опубликованным сегодня окончательным данным Центральной избирательной комиссии, находится блок "Айастан" ( "Армения") во главе с Робертом Кочаряном с 21,09%, на третьем месте - блок "Честь имею" (главный кандидат - Артур Ванецян ) - 5,22%. Блок не преодолел порог в 7%, но входит в парламент в качестве третьей силы с наибольшим количеством голосов.

Центризбирком также отклонил заявления трех политических сил, в том числе блока "Айастан" и блока "Честь имею", о признании недействительными итогов парламентских выборов 20 июня.

На сегодняшнем заседании ЦИК также утвердила количество мандатов, которые будут иметь политические силы, которые прошли в парламент.

Как сообщил глава ЦИК Тигран Мукучян, в новом парламенте Армении в партии "Гражданский договор" Никола Пашиняна будет 71 мандат, и блока "Айастан" - 29 у блока "Честь имею" - 7.

Как сообщалось, Европейский союз приветствовал результаты досрочных парламентских выборов в Армении и заявил о готовности к сотрудничеству с новоизбранным парламентом и правительством.

Подробнее о выборах в Армении читайте в статье - Вторая ереванская революция: как Россия проиграла в Армении

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