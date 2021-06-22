ЄС привітав результати виборів у Вірменії і готовий до співпраці з урядом Пашиняна

Європейський союз привітав результати дострокових парламентських виборів у Вірменії та заявив про готовність до співпраці з новообраним парламентом та урядом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

"Згідно з попередньою оцінкою Місії з питань спостереження за виборами Організації з питань безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ/БДІПЛ), вибори були конкурентоспроможними та загалом добре організованими протягом короткого періоду. Виборцям було запропоновано широкий спектр варіантів, а основні права та свободи, як правило, поважались, а учасники змагань мали можливість вільної агітації. День виборів, включаючи підрахунок голосів, був загалом оцінений позитивно", - йдеться у заяві.

ЄС закликає всі політичні сили працювати спільно з метою ефективного вирішення проблем, з якими стикається Вірменія.

"Європейський Союз готовий і надалі зміцнювати наші двосторонні відносини та підтримувати Вірменію у її важливих програмах реформ, заснованих на спільних зобов'язаннях, передбачених Угодою про всебічне та посилене партнерство між ЄС та Вірменією", - зазначили у Брюсселі.

Нагадаємо, на дострокових виборах у Вірменії перемогла партія чинного прем'єр-міністра Нікола Пашиняна "Цивільний договір", блок "Вірменія" на другому місці, на третьому місці блок "Честь маю", в який входять Республіканська партія і партія Артура Ванецяна "Вітчизна".

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