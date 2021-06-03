США ввели санкции против одного из ключевых агентов влияния РФ в Болгарии

В среду США ввели санкции против трех болгар и 64 связанных с ними компаний из-за коррупции. В том числе санкции введены против олигарха, которого обвиняют в планах создать канал для влияния российских политических лидеров на болгарское правительство.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Минфин США.

Санкции были введены на основании "закона Магнитского".

"Сегодня министерство финансов США наложило санкции на трех болгар за их большую роль в коррупции в Болгарии, а также их сети, охватывающие 64 организации. Администрация считает, что коррупция унижает верховенство права, ослабляет экономику и экономический рост, подрывает демократические институты, продолжает конфликты и лишает невинных граждан основных прав человека, и сегодняшняя акция - крупнейшая на сегодняшний день, направленная на коррупцию, - демонстрирует постоянные усилия привлечь к ответственности причастных к коррупции", - говорится в заявлении Минфина.

Временный премьер-министр Болгарии Стефан Янев заявил, что заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд по телефону сообщила его об этом шаге, который является частью усилий для эффективного противодействия коррупции в Болгарии.

"В наших отношениях с партнерами и союзниками мы однозначно разделяли нашу уверенность, что борьба с коррупцией во всех ее формах должна быть нашим безусловным принципиальным и практическим приоритетом", - говорится в заявлении МИД Болгарии.

Этот шаг был сделан накануне внеочередных парламентских выборов в Болгарии 11 июля и после массовых протестов против коррупции в 2020 году.

Министерство финансов США заявило, что ввело санкции против бизнесмена и олигарха Василия Божкова, обвинив его в планах создать канал для российских лидеров для воздействия на правительство Болгарии и подкупа чиновников.

Божков, один из самых богатых людей Болгарии, бежал из страны в 2020 году из-за уголовных обвинений, включая вымогательство, мошенничество с налогами и торговлю влиянием. Он отрицает любые противоправные действия и сейчас находится в Дубае.

Министерство финансов также наложило санкции на Деляна Пеевского, предпринимателя и бывшего депутата парламента, и на Илька Желязкова, чиновника, который, по словам ведомства, использовался Пеевским для осуществления схем подкупа.

Санкции также были введены против 64 компаний, которые принадлежат или контролируются Божковым и Пеевским.

Государственный департамент США также наложил санкции на бывших болгарских чиновников Александра Манолева, Петра Гаралампиева, Красимира Томова, а также Пеевского и Желязкова за их якобы причастность к коррупции, запретив им и их семьям въезд в США.