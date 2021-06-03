США запровадили санкції проти одного з ключових агентів впливу РФ у Болгарії

У середу США запровадили санкції проти трьох болгар та 64 пов'язаних з ними компаній через корупцію, в тому числі санкції запроваджені проти олігарха, якого звинувачують у планах створити канал для впливу російських політичних лідерів на болгарський уряд.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Мінфін США.

Санкції були запроваджені на основі "закону Магнітського".

"Сьогодні міністерство фінансів США наклало санкції на трьох болгар за їхню велику роль у корупції в Болгарії, а також їхні мережі, що охоплюють 64 організації. Адміністрація вважає, що корупція принижує верховенство права, послаблює економіку та економічне зростання, підриває демократичні інститути, продовжує конфлікти і позбавляє невинних цивільних осіб основних прав людини, і сьогоднішня акція - найбільша на сьогоднішній день, спрямована на корупцію, - демонструє постійні зусилля притягнути до відповідальності причетних до корупції", - йдеться у заяві Мінфіну.

Тимчасовий прем'єр-міністр Болгарії Стефан Янев заявив, що заступник державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд телефоном повідомила його про цей крок, який є частиною зусиль для ефективної протидії корупції в Болгарії.

"У наших відносинах з партнерами та союзниками ми однозначно поділяли нашу впевненість, що боротьба з корупцією у всіх її формах повинна бути безумовним принциповим та практичним пріоритетом", - йдеться у заяві МЗС Болгарії.

Цей крок відбувся напередодні позачергових парламентських виборів у Болгарії 11 липня та після масових протестів проти корупції в 2020 році.

Міністерство фінансів США заявило, що запровадило санкції проти бізнесмена та олігарха Василя Божкова, звинувативши його у планах створити канал для російських лідерів для впливу на уряд Болгарії та підкупі урядовців.

Божков, один з найбагатших людей Болгарії, втік з країни в 2020 році, уникаючи кримінальних звинувачень, включаючи вимагання, шахрайство з податками та торгівлю впливом. Він заперечує будь-які протиправні дії і зараз знаходиться в Дубаї.

Міністерство фінансів також наклало санкції на Деляна Пеєвського, підприємця та колишнього депутата парламенту, та на Ілька Желязкова, урядовця, котрий, за словами відомства, використовувався Пеєвським для здійснення схем підкупу.

Санкції також були введені проти 64 компаній, які належать або контролюються Божковим та Пеєвським.

Державний департамент США також наклав санкції на колишніх болгарських чиновників Александра Манолєва, Петра Гаралампієва, Красимира Томова, а також Пеєвського та Желязкова щодо їхньої нібито причетності до корупції, заборонивши їм та їхнім родинам в'їзд до США.