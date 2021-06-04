Верховный суд Испании запретил всеобщий комендантский час при действующих законах

Верховный суд Испании постановил, что действующее законодательство в сфере здравоохранения не дает правовых оснований для введения всеобщего комендантского часа и ограничения собраний.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает El Pais.

Решение было принято после почти месяца с тех пор, как с 9 мая закончилось действие чрезвычайного положения и регионы должны были согласовывать свои решения относительно ограничений с судами. Суды низшей инстанции очень по-разному интерпретировали закон - например, если в Каталонии суд разрешил ограничить собрание максимум до 10 человек, другой суд в тот же день не дал такого разрешения.

Чтобы остановить этот правовой хаос, центральное правительство постановил, что в случае споров между местными властями и судами низшей инстанции финальное слово должно быть за Верховным судом. С тех пор Верховный суд отказал в разрешении на ограничение передвижения или собраний уже в нескольких регионах.

Напомним, Испания с 7 июня разрешит въезд вакцинированным путешественникам из стран, не входящих в Евросоюз, и позволит круизным лайнерам заходить в свои порты.

В Министерстве туризма заявляли, что надеются в этом году принять около 45 млн туристов - что чуть больше половины от обычного количества туристов-иностранцев во времена к пандемии коронавируса.