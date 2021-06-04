Верховний суд Іспанії заборонив загальну комендантську годину за чинних законів

Верховний суд Іспанії постановив, що чинне законодавство у сфері охорони здоров’я не дає правових підстав для запровадження загальної комендантської години та обмеження зібрань.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє El Pais.

Рішення було прийняте після майже місяця відтоді, як з 9 травня закінчилася дія надзвичайного стану і регіони повинні були погоджувати свої рішення щодо обмежень із судами. Суди нижчої інстанції дуже по-різному інтерпретували закон - наприклад, якщо у Каталонії суд дозволив обмежити зібрання до максимум 10 осіб, інший суд того ж дня не дав такого дозволу.

Щоб зупинити цей правовий хаос, центральний уряд постановив, що у разі суперечок між місцевою владою та судами нижчої інстанції фінальне слово має бути за Верховним судом. Відтоді Верховний суд відмовив у дозволі на обмеження пересування чи зібрань вже у кількох регіонах.

Нагадаємо, Іспанія з 7 червня дозволить в'їзд вакцинованим мандрівникам із країн, що не входять до Європейського союзу, та дозволить круїзним лайнерам заходити у свої порти.

У Міністерстві туризму заявляли, що сподіваються цього року прийняти близько 45 млн туристів - що трохи більше половини від звичайної кількості туристів-іноземців у часи до пандемії коронавірусу.