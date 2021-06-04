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Эстония первой среди балтийских стран запретила пушные фермы

Пятница, 4 июня 2021, 15:52

Парламент Эстонии проголосовал за поправки в Закон о защите животных и Закон об охране природы, запрещающие разведение животных, если единственной целью является производство меха.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Запрет пушных ферм обсуждался с 2009 года и ранее дважды отклонялся в парламенте - в 2017 и 2019 годах.

Теперь Эстония присоединилась к нескольким государствам, включая Хорватию, Чехию и десяток других европейских стран, утвердивших аналогичные запреты.

В соседней Финляндии, одном из ведущих производителей меха в Европе, решение Эстонии еще больше разожжет дискуссию.

Представитель Ассоциации звероводов Финляндии (FIFUR) уменьшил значение запрета в Эстонии, заявив, что производство меха в стране очень невелико.

Финская организация по защите животных Animalia считает, что Финляндия должна последовать примеру соседей.

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