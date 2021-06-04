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Естонія першою серед балтійських країн заборонила хутрові ферми

П'ятниця, 4 червня 2021, 15:52

Парламент Естонії проголосував за поправки до Закону про захист тварин і Закону про охорону природи, що забороняють розведення тварин, якщо єдиною метою є виробництво хутра.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Заборона хутрових ферм обговорювалася з 2009 року і раніше двічі відхилялася в парламенті - у 2017 і 2019 роках.

Тепер Естонія приєдналася до кількох країн, включаючи Хорватію, Чехію і десяток інших європейських держав, які затвердили аналогічні заборони.

У сусідній Фінляндії, одному з провідних виробників хутра в Європі, рішення Естонії ще більше розпалить дискусію.

Представник Асоціації звірівників Фінляндії (FIFUR) применшив значення заборони в Естонії, заявивши, що виробництво хутра в країні дуже невелике.

Фінська організація із захисту тварин Animalia вважає, що Фінляндія повинна наслідувати приклад сусідів.

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